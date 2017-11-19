F.Bahçe'den Ada'ya çıkarma
Swensea yönetimine kısa sürede kiralama teklifi yapılacak...Anlaşma sağlanırsa satın alma opsiyonuyla kiralanacak...
ALİ YILDIRIM VE ÇETİNKAYA...
Futboldan sorumlu yönetici Ali Yıldırım ile birlikte idari menajer Hasan Çetinkaya 1 hafta 10 gün içinde İngiltere'ye gidecek. Swansea yönetimi ile kiralama konusunda anlaşma sağlamaya çalışacak.
SATIN ALMA OPSİYONU İSTENECEK
Kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da dahil edilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlandığı taktirde Hollandalı sağ açık Luciano Narsingh 2018 yılının ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.
SOLDA DA GÖREV YAPABİLİYOR...
Narsingh sağ kanat dışında zaman zaman solda da görev yapabiliyor. 27 yaşında ve 1.75 boyunda olan 19 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol attı. Sözleşmesi ise 2019'da sona eriyor.
Takvim
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:22
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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