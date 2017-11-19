 F.Bahçe'den Ada'ya çıkarma – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    F.Bahçe'den Ada'ya çıkarma

    F.Bahçe'den Ada'ya çıkarma

    Swensea yönetimine kısa sürede kiralama teklifi yapılacak...Anlaşma sağlanırsa satın alma opsiyonuyla kiralanacak...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede sağ kanada adam istemesinin ardından araştırmalarını sürdüren Sarı- Lacivertli yönetim bu mevki için Ada'ya hareket düzenleme kararı aldı. Önünümüzdeki hafta Fener yönetimi Luciano Narsingh için Swansea yönetimi ile masaya oturacak.

    ALİ YILDIRIM VE ÇETİNKAYA...
    Futboldan sorumlu yönetici Ali Yıldırım ile birlikte idari menajer Hasan Çetinkaya 1 hafta 10 gün içinde İngiltere'ye gidecek. Swansea yönetimi ile kiralama konusunda anlaşma sağlamaya çalışacak.

    SATIN ALMA OPSİYONU İSTENECEK
    Kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da dahil edilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlandığı taktirde Hollandalı sağ açık Luciano Narsingh 2018 yılının ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

    SOLDA DA GÖREV YAPABİLİYOR...
    Narsingh sağ kanat dışında zaman zaman solda da görev yapabiliyor. 27 yaşında ve 1.75 boyunda olan 19 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol attı. Sözleşmesi ise 2019'da sona eriyor.

    Takvim
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:22
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