Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de içeride bir şeyler olmuş

Kadıköy Ülker Stadı'nda oynana maçı sarı-lacivertliler Nabil Dirar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu karşılaşmanın ilk 45 dakikasını değerlendirdi:

"Fenerbahçe büyük takım gibi oynamıyor"

Fenerbahçe üstün gibi gözüküyor ama etkili değil. İki takıma bakıyorum. İkisi de orta sıraların 2 takımı gibi oynuyor. Şöyle bir büyük takım pas trafiği, indirme bindirmek, kombine akın. Yok be!.. Gol tamamen tesadüf ilişkisiyle gelen pozisyon. Organize atak yapamadı Fenerbahçe. Sivas da aman aman zorlayamadı. Orta alanda gezen bir maç. Diyeceksin ki, 'eldeki irmik bu, helva da bu çıkıyor'. Fener'in dikkat etmesi gerekiyor. Fener 1-0, 2-1 götürdüğü maçlarda son dakikalarda bir gol yiyor perişan oluyorlar. Fener'in kazanması için fark yapması gerekiyor.

"G.Saray hizaya geldi"

Türkiye Ligi daha şekillenmedi. Fenerbahçe için de kayıp yok. Bu tip büyük camialar biraz kıpırdarsa gelebilirler. Ama şöyle Fenerbahçe böyle oynarsa gidemez. Yukarıdan aşağı sayalım: Galatasaray, Başakşehir... Trabzonspor devrede değil, Fenerbahçe girebilir. G.Saray hizaya geldi! Kopamadı. Kopup gidebilirdi. Teknik direktörü sayesinde olduğu yerde saydı. Askeri birlik olur ya tören kıtası yerinde sayar.. G.Saray taıkmı saydı saydı durdu. Şimdi herkes arkadan geliyor.



"Beşiktaş'ı Avrupa'da bekleyen tehlike"

Beşiktaş lig maçlarında idare ediyor. Avrupa'yı çok önemsiyor. Porto'yla sırat maçı oynayacak. Futbolda hiçbir şey garanti değil. Hesaplamaları biraz dikkatli yaparsan Beşiktaş 3. olabilir. Beşiktaş önemli bir işe çıkıyor. Leipzig'in başkanıyla, Monaco'nun başkanı 2'si de Rus vatandaşıymış. Averaj lazım olursa ne olacak. Biz saatleri yaz saati kış saati yaptık ya. Beşiktaş'ın maçı önce oynanacak, onların maçı sonra oynanacak. Beşiktaş iyi bir fırsat yakaladı ben bitirdim demesin. Allah muhafaza her şey olur. Futbolda rüzgar bir ters döner tepetaklak olursun.



"İçeride bir şeyler olmuş"

Gözüme çarpan "şu çok iyiydi diyeceğim bir oyuncu yok" Ama Fenerbahçe'de herkes mücadele ediyor. Topa kafayı sokuyor. Ukalalık yapmıyorlar. Bir şeyler olmuş içerde. Öyle el kol hareketleri, 'sen koşsana' yok. Herkes ucundan tutuyor. Kenara bakıyorsun Ozan Tufan yedek. Mehmet Ekici oynasa da görsek. Fener'in iç açıcı bir yedek kulübesi yok. Başakşehir'e Beşiktaş'a baktığın zaman Fenerbahe daha iyi değil.

"Taraftarın yönetimle sıkıntısı var"

Tribünün boşluğu yalnız takımla ilgili değil yönetimle de ilgili. Futbolda ümidini yönetimden kesmiş durumda. Bu yönetimle olmaz diyorlar. Basketbolda bir koç geldi değiştirdi her şeyi. Futbol takımı seyircisinin yönetimle sıkıntısı var.

"Valbuena'nın yokluğu..."

?Fenerbahçe Valbuena'nın yokluğunu aramıyor. Valbuena bir şey şey yapmadı ki arayasın Valbuena'yı. Takımın takır tarkı oynar, tek futbolcun öne çıkar. Dün Başakşehir'de Adebayor'un çıktığı gibi. Yoksa takım oynamıyorsa bir futbolcu tek başına ne yapabilir?