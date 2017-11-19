Bir Alex değil!
Giuliano da heykeli dikilen efsane isim gibi 27 yaşında gelip, 20 numaralı formayı giymişti. Ancak 11 haftalık performanslarında Alex, vatandaşına fark attı
SARI-laciver tli taraftarların unutamadığı isim olan Alex de Souza'nın Fenerbahçe kariyeri muhteşem başlamıştı. Alex, ilk 11 maçında 5 gol kaydederken, 5 kez de takım arkadaşlarına asist yapmıştı. Fenerbahçeliler şimdi yeni yıldızları Giuliano'dan benzer performans bekliyor. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de bazı maçlarda taktik gereği sağ kanatta görev almıştı. Gerçek mevkisi olan 10 numaraya geçince nasıl bir performans göstereceği Kanarya için büyük önem taşıyor.
2018 yazı için hazırlanıyor
FENERBAHÇE'nin Giuliano konusunda en büyük şansı Dünya Kupası yılı olması. Brezilya Milli Takımı'na da davet alan tecrübeli futbolcu, kadrodaki yerini sağlamlaştırmak için çok kritik bir sezon oynayacak. Onun Dünya Kupası'nda boy gösterme iştahı sarı-lacivertlilerin de işine yarayacak.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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