Bir Alex değil!

Giuliano da heykeli dikilen efsane isim gibi 27 yaşında gelip, 20 numaralı formayı giymişti. Ancak 11 haftalık performanslarında Alex, vatandaşına fark attı

FENEBAHÇE'nin sezon başında renklerine bağladığı Giuliano'dan beklentiler büyüktü. Ancak şu ana kadarki performansıyla ayak izlerinden yürüdüğü Alex de Souza'yı arattı. Giuliano da tıpkı Alex gibi 27 yaşında 'çubuklu formayı' giydi ve 20 numarayı taşımaya başladı. İki futbolcunun 11 haftalık performansları kıyaslandığında ise heykeli dikilen Alex'in yanına yaklaşamadı. Giuliano, Fenerbahçe'de şu ana kadar 4 kez fileleri sarstı. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon formasını giydiği Rus ekibi Zenit'te aynı dönemde 6 gol kaydetmiş, 3 de asist yapmıştı.



SARI-laciver tli taraftarların unutamadığı isim olan Alex de Souza'nın Fenerbahçe kariyeri muhteşem başlamıştı. Alex, ilk 11 maçında 5 gol kaydederken, 5 kez de takım arkadaşlarına asist yapmıştı. Fenerbahçeliler şimdi yeni yıldızları Giuliano'dan benzer performans bekliyor. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de bazı maçlarda taktik gereği sağ kanatta görev almıştı. Gerçek mevkisi olan 10 numaraya geçince nasıl bir performans göstereceği Kanarya için büyük önem taşıyor.



2018 yazı için hazırlanıyor

FENERBAHÇE'nin Giuliano konusunda en büyük şansı Dünya Kupası yılı olması. Brezilya Milli Takımı'na da davet alan tecrübeli futbolcu, kadrodaki yerini sağlamlaştırmak için çok kritik bir sezon oynayacak. Onun Dünya Kupası'nda boy gösterme iştahı sarı-lacivertlilerin de işine yarayacak.