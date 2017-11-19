Aykut Kocaman’dan zorunlu rotasyon! Aatif, Mehmet Topal....
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor karşısına sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı farklı bir kadro ile çıktı ve bu oyuncuların yerine Skrtel, Şener, İsmail, Mehmet Topal ve Aatif’e görev verdi.
Mehmet Topal, Skrtel, Şener, İsmail ve Aatif 11'de
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun bir süre sonra Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verdi. Kocaman ayrıca Sivasspor karşısında takımdaki eksiklerin yerine Skrtel, Şener, Aatıf ve İsmail Köybaşı'nı sahaya sürdü. Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan, Şener, Skrtel, Neustaedter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif ve Janssen 11'i ile başladı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:00
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
sadettin göçer tek çare terimdir
Aykut Kocaman’dan zorunlu rotasyon! Aatif, Mehmet Topal.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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