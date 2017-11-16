Savaşan Hollandalı
Sahada takımı ateşleyecek savaşçı futbolcu arayan sarı-lacivertli kulüp, Klaassen’i altı aylığına kiralamak için Everton’a teklif sundu
Sarı- lacivertli kulüp bir süredir gündemde olan 24 yaşındaki yıldız için Everton'un kapısını çaldı ve 6 aylığına kiralama teklifi yaptı. Ancak İngiliz ekibi sözleşmesi 2022'de bitecek olan orta saha oyuncusu için yüksek bir bedel istedi. hitc.com'da yer alan habere göre Everton, 6 ay için 2.2 milyon euro talep etti. Everton, Klaassen'i Ajax'tan 27 milyon euro'ya transfer etmişti. F.Bahçe rakamı yüksek bulsa da transfer dosyası kapanmadı. İki kulüp arasındaki pazarlık sürüyor. Klaassen'in Everton'da forma bulamaması F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Savaşan Hollandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.