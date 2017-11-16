 Savaşan Hollandalı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Savaşan Hollandalı

    Savaşan Hollandalı

    Sahada takımı ateşleyecek savaşçı futbolcu arayan sarı-lacivertli kulüp, ’i altı aylığına kiralamak için Everton’a teklif sundu

    "Uçan Hollandalı" Robin van Persie'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe şimdi de bir başka Hollandalı Davy Klaassen'in peşine düştü. Yenilgiyi kabul etmeyecek, savaşçılığıyla takımı ateşleyecek oyuncu eksikliği çeken Fenerbahçe, bu açığı Everton'lu Klaassen'le kapatmak için kolları sıvadı.

    Sarı- lacivertli kulüp bir süredir gündemde olan 24 yaşındaki yıldız için Everton'un kapısını çaldı ve 6 aylığına kiralama teklifi yaptı. Ancak İngiliz ekibi sözleşmesi 2022'de bitecek olan orta saha oyuncusu için yüksek bir bedel istedi. hitc.com'da yer alan habere göre Everton, 6 ay için 2.2 milyon euro talep etti. Everton, Klaassen'i Ajax'tan 27 milyon euro'ya transfer etmişti. F.Bahçe rakamı yüksek bulsa da transfer dosyası kapanmadı. İki kulüp arasındaki pazarlık sürüyor. 'in Everton'da forma bulamaması F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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