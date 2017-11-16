 Manu'dan Shaw için ret – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Manu'dan Shaw için ret

    Manu'dan Shaw için ret
    F.BAHÇE'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği Luke Shaw için kulübü Manchester United'dan olumsuz yanıt geldi. Kırmızı Şeytanların 20 milyon euro civarı bonservis beklediği sol beki kiralık göndermeyeceği kaydedildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:58
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