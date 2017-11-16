 Kwadwo Asamoah’a kanca! – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Kwadwo Asamoah’a kanca!

    Kwadwo Asamoah’a kanca!
    İtalyan basınından ilginç iddia... Bir süredir sol bek arayan ve Bursasporlu Aziz Behich ile Marsilya'nın sözleşmesini fesh ettiği Patrice Evra'yı istediği belirtilen Kanarya'nın hedefinde Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ın da olduğu iddia edildi. Bilindiği üzere Ganalı futbolcuyla Galatasaray uzun süredir yakından ilgileniyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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