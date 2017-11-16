 Giuliano tepkisi – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Giuliano tepkisi

    Giuliano tepkisi
    BREZİLYA önceki gün Wembley'de İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Japonya karşısında futbolu ayakta alkışlanan Fenerbahçeli Giuliano, İngiltere önünde şans bulamadı. Teknik direktör Tete'nin, Giuliano'ya forma vermemesi eleştirildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:03
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