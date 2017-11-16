 Ara en çok ona yaradı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ara en çok ona yaradı

    Ara en çok ona yaradı
    Milli maçlar için lige verilen ara futbolculadan çok Aykut Kocaman'ın işine yaradı. Sarı-lacivertli teknik adamın bu sürede kafasını iyice toparladığı belirtilirken, 'bırakacak mı' söylentilerinin dolaştığı dönemde bozulan psikolojisini de düzelttiği gelen haberler arasında. Kocaman'ın ayrıca yeniden kendini bulmasında yönetimden aldığı desteğin de oldukça etkili olduğu vurgulandı. Usta çalıştırıcının yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "Takımı kafamda yeniden kurmak için bu ara bana ilaç gibi geldi. Bu sayede üzerimdeki stresi de attım. Kendimi yine sezon başındaki kadar motive ve zinde hissediyorum" dediği bilgisi paylaşıldı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ara en çok ona yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.