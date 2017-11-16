Ara en çok ona yaradı

Milli maçlar için lige verilen ara futbolculadan çok Aykut Kocaman'ın işine yaradı. Sarı-lacivertli teknik adamın bu sürede kafasını iyice toparladığı belirtilirken, 'bırakacak mı' söylentilerinin dolaştığı dönemde bozulan psikolojisini de düzelttiği gelen haberler arasında. Kocaman'ın ayrıca yeniden kendini bulmasında yönetimden aldığı desteğin de oldukça etkili olduğu vurgulandı. Usta çalıştırıcının yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "Takımı kafamda yeniden kurmak için bu ara bana ilaç gibi geldi. Bu sayede üzerimdeki stresi de attım. Kendimi yine sezon başındaki kadar motive ve zinde hissediyorum" dediği bilgisi paylaşıldı.