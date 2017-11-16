2.5 saatlik idman bayılttı

FENERBAHÇE, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışma bir hayli uzun sürdü. 2 saat 20 dakikalık çalışma salonda kuvvet ve dayanıklılık ile başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.