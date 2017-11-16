 2.5 saatlik idman bayılttı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    2.5 saatlik idman bayılttı

    2.5 saatlik idman bayılttı
    FENERBAHÇE, DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışma bir hayli uzun sürdü. 2 saat 20 dakikalık çalışma salonda kuvvet ve dayanıklılık ile başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:03
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