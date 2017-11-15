 Mehmet Ekici’nin acelesi yok – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mehmet Ekici’nin acelesi yok

    Mehmet Ekici’nin acelesi yok
    Sakatlığı tamamen geçen Mehmet Ekici, çalışmalarını büyük bir hırsla devam ettiriyor. Sivas karşısında kadroda yer alıp almayacağına maç günü karar verilecek olan yıldız futbolcu, "Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum; ancak bu kez acele etmeyeceğim. Tam hazır olmadan kendimi riske etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici’nin acelesi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.