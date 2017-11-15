Mehmet Ekici’nin acelesi yok

Sakatlığı tamamen geçen Mehmet Ekici, çalışmalarını büyük bir hırsla devam ettiriyor. Sivas karşısında kadroda yer alıp almayacağına maç günü karar verilecek olan yıldız futbolcu, "Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum; ancak bu kez acele etmeyeceğim. Tam hazır olmadan kendimi riske etmeyeceğim" açıklamasını yaptı.