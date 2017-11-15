 Kanarya yine eksik çalıştı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kanarya yine eksik çalıştı

    Kanarya yine eksik çalıştı
    Sarı-lacivertli takım, pazarg ünü Kadıköy'de oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından dün yeniden başladı. Milli takımlarda bulunan oyuncuların henüz dönmemesi nedeniyle eksik bir kadroyla süren idmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale oynandı. Kanarya, tam kadro ancak yarın çalışabilecek.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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