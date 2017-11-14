Köybaşı Almanya yolcusu

Fenerbahçe’nin sol bek transferi yapması durumunda takımdan ayılracak olan milli futbolcuya menajeri aracılığıyla 3 Alman kulübünden teklif geldi

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan çok büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmasına rağmen bekleneni veremeyen İsmail Köybaşı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında sol bek takviyesi yapması durumunda takımdan ayrılacak olan milli futbolcuya Almanya'dan 3 kulübün talip olduğu belirtiliyor.



ALMANYA'YA SICAK

Geçtiğimiz hafta menajeri aracılığıyla teklifleri alan İsmail Köybaşı'nın şu anda Fenerbahçe'deki durumunun netleşmesini beklediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili Aykut Kocaman ile görüşecek olan tecrübeli yıldız, ayrılık kararı alınması durumunda kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak bakıyor.



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