Köybaşı Almanya yolcusu
Fenerbahçe’nin sol bek transferi yapması durumunda takımdan ayılracak olan milli futbolcuya menajeri aracılığıyla 3 Alman kulübünden teklif geldi
ALMANYA'YA SICAK
Geçtiğimiz hafta menajeri aracılığıyla teklifleri alan İsmail Köybaşı'nın şu anda Fenerbahçe'deki durumunun netleşmesini beklediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili Aykut Kocaman ile görüşecek olan tecrübeli yıldız, ayrılık kararı alınması durumunda kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak bakıyor.
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- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 07:46
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 1
Yorum
hagi10 maiconla beraber adam yer bunlar
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 3
Yorum
madrid Bale sürekli sakat istemezler, kross 250 mil. euro iş biter,
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 3
Yorum
real Süper olur, 250 mil. euro bu iş biter, ve Neymar R.madrid te en iyi seçilir gelecek sezonlarda.
Köybaşı Almanya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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