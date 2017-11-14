Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Aykut Kocaman'ın ligin ilk 4 haftasında şans tanıdığı Volkan Demirel'e yeniden kaleyi emanet ediyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde ilk 4 hafta Volkan Demirel'i oynattıktan sonra eldivenleri Carlos Kameni'ye vermişti. Kamerunlu file bekçisi 6 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel ise son olarak Kayserispor karşısında kaleyi korudu. Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen Volkan, Sivasspor maçında da eldivenleri giyecek.
Sergilediği performanstan memnun olan Aykut Kocaman, Sivas maçında kaleyi Volkan'a emanet edeceği öğrenildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ boluspora gönderin 10M verirler bence.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 13
Yorum
gs kovun gitsin volkan babacanı ne işe yarıyor kalede o olmsada 3 gol olurdu zaten,çümkü kalenize 3 top geldi 3 de gol oldu
Kocaman'dan Volkan Demirel kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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