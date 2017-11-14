 Kocaman'dan Volkan Demirel kararı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Kocaman'dan Volkan Demirel kararı

    Kocaman'dan Volkan Demirel kararı

    Aykut Kocaman'ın ligin ilk 4 haftasında şans tanıdığı Volkan Demirel'e yeniden kaleyi emanet ediyor.

    Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde ilk 4 hafta Volkan Demirel'i oynattıktan sonra eldivenleri Carlos Kameni'ye vermişti. Kamerunlu file bekçisi 6 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel ise son olarak Kayserispor karşısında kaleyi korudu. Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen Volkan, Sivasspor maçında da eldivenleri giyecek.

    Sergilediği performanstan memnun olan Aykut Kocaman, Sivas maçında kaleyi Volkan'a emanet edeceği öğrenildi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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