İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. "Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Kartal, Fenerbahçe’de yaşanan Aykut Kocaman krizini de değerlendirdi.
Ankaragücü'nün tarihine, camiasına, formasına bir katkıda bulunmak istiyoruz hep birlikte. Bunun için birbirimize söz verdik. Zorluk derecesi yüksek maçlar bundan sonra oynanacak. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Maçlardan önce favori yok bence. Bu çekişme bence sezon sonuna kadar devam edebilir. Bu ligde her kimse açık konuşmasa da, 12-13 tane takımın iddiası var ve şampiyonluğa oynuyor.
CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDERİZ
Biz de bize inanlara, güvenenleri mahcup etmemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımıza, camiamıza; Cumhurbaşkanımız da böyle söylemiş, çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bize inananları mahcup etmemek için hep birlikte, bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
FENERBAHÇE İÇİN BİTEN BİR ŞEY YOK
Öyle duygusal olması Fenerbahçeliliğinden kaynaklanıyor. Daha iyisini yapabilir ve yapacağına da inanıyorum. Bence hala bitmiş bir şey yok, Aykut Hoca'ya sabırlı olunmasını ve zaman tanınmasını istiyorum.
AYKUT KOCAMAN'A SABIR GÖSTERİLMELİ
Arsene Wenger 20 küsur yıldır Arsenal'in teknik direktörü. Arsenal ligde şu anda iyi durumda değil. Arsene Wenger 'Bize zaman lazım, biraz sabırlı olun' diyor. Oyuncu alındı veya bir hoca geldi diye her şey bir anda olmuyor. Aykut Hoca'da sabırlı olsun, ben inanıyorum başarılı olacağına. Fenerbahçe taraftarları da Aykut Hoca'ya sabır göstersinler. Ben Aykut Hoca'nın başarılı olacağına ve Türk futboluna çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:58
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