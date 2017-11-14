İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Premier Lig ekiplerinden West Brom'un, Fenerbahçeli Josef de Souza için bir kez daha devreye gireceğini yazdı.
Daily Mail'in haberine göre, yaz döneminde de Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışan West Brom, devre arasında yeniden Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalacak.
Haberde West Brom yönetiminin transfer konusunda ciddi bir adım atmaya hazırlandığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin Josef için yaklaşık 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı da belirtildi.
Geçen Ağustos ayından bu yana maç kazanamayan West Brom, son 20 lig maçında sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 15
Yorum
sergen tesadüfen başarı ararsan böyle olur,önce yapılanmak,pilan yapmak lazım,önce sistem belirlemek lazım.lucesku zaten hataydı.
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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