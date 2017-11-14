İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede

Daily Mail'in haberine göre, yaz döneminde de Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışan West Brom, devre arasında yeniden Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalacak.



Haberde West Brom yönetiminin transfer konusunda ciddi bir adım atmaya hazırlandığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin Josef için yaklaşık 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı da belirtildi.



Geçen Ağustos ayından bu yana maç kazanamayan West Brom, son 20 lig maçında sadece 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.



