Gurbetçi yetenek için Viyana seferi!

Fenerbahçe A. Wien’in orta sahasında görev yapan Tarkan Serbest için harekete geçti. Görüşmelerden sonuç alınırsa Ocak’ta bu transfer bitecek...

Fenerbahçe, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'da oynamasını istediği ve Avusturya U21 takımında forma giymiş olan Tarkan Serbest için harekete geçti. Tarkan için olumlu görüşlerin geldiği ve orta sahada çok yönlü olarak görev yapabildiği öğrenildi.



FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

F.Bahçe yönetiminin Austria Wien ile temasa geçtiği ve pazarlık için masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdiği de gelen haberler arasında. Tarkan da hem Fenerbahçe'de hem de Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyor.



BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Tarkan'ın bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Orta sahanın ortasında, ön liberoda zaman zaman da forvet arkasında görev yapabiliyor. Güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.



TFF ONUN İÇİN GİRİŞİM YAPTI

Daha önce 9 kez Avusturya U21 forması giyen Tarkan'ı, Lucescu milli takımda oynatmak istediğini daha önce TFF yönetimine bildirmişti. Tarkan'ın büyük ihtimalle Türk Milli Takımı için izin alacağı belirtiliyor..