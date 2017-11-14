Gurbetçi yetenek için Viyana seferi!
Fenerbahçe A. Wien’in orta sahasında görev yapan Tarkan Serbest için harekete geçti. Görüşmelerden sonuç alınırsa Ocak’ta bu transfer bitecek...
FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
F.Bahçe yönetiminin Austria Wien ile temasa geçtiği ve pazarlık için masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdiği de gelen haberler arasında. Tarkan da hem Fenerbahçe'de hem de Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyor.
BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO
Tarkan'ın bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Orta sahanın ortasında, ön liberoda zaman zaman da forvet arkasında görev yapabiliyor. Güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.
TFF ONUN İÇİN GİRİŞİM YAPTI
Daha önce 9 kez Avusturya U21 forması giyen Tarkan'ı, Lucescu milli takımda oynatmak istediğini daha önce TFF yönetimine bildirmişti. Tarkan'ın büyük ihtimalle Türk Milli Takımı için izin alacağı belirtiliyor..
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 08:14
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
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Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
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İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
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