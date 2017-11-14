Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor

Aykut Kocaman ile yoluna devam eden Fenerbahçe, Sivasspor maçı ile beraber lige yeniden başlıyor. 12 haftada liderin 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçında yeni bir sayfa açılacak. Osmanlıspor maçından sonra yaşananlar ve milli maç arası sonrası lig yeniden başlıyormuş gibi motive olmaya çalışan teknik heyet ve futbolcular taraftarı önünde oynayacağı maçta 3 puan ve güzel futbol hedefliyor. Teknik Direktör Kocaman sakat ve cezalılar nedeniyle düşünceli ancak en doğru kararı vermek için tesislerde yardımcıları ile beraber yoğun mesai harcıyor.

İdeal 11'de yer alan Valbuena, Isla, Ozan ve Janssen sakat. Janssen'in yetişme umudu var ama yokmuş gibi davranıp maça Soldado hazırlanıyor. Ozan'ın ise MR sonuçları bekleniyor.



Alper ve Neto ise kart cezalısı. Neustadter'in partneri milli takımında oynayan Skrtel de olabilir, bu bölgeye Mehmet Topal da çekilebilir. Yedek oyunculardan Aatıf, Şener ve İsmail'e de hazır olmaları konusunda uyarılarda bulunacak ve göreve hazır olmaları istenecek.