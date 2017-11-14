F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın, Süper Lig'de 19 Kasım Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyebileceği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün MR'ı çekilen ve birtakım tetkiklerden geçen 22 yaşındaki futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtildi.

Milli formayla dün Arnavutluk'la oynayan hazırlık maçının ikinci yarısında da görev alan Ozan'ın, hafta sonu ligde Demir Grup Sivasspor karşısında görev alabileceği kaydedildi.