 F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu

    F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu

    A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan 'ın durumu belli oldu.

    Fenerbahçeli futbolcu 'ın, Süper Lig'de 19 Kasım Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyebileceği açıklandı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün MR'ı çekilen ve birtakım tetkiklerden geçen 22 yaşındaki futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtildi.

    Milli formayla dün Arnavutluk'la oynayan hazırlık maçının ikinci yarısında da görev alan Ozan'ın, hafta sonu ligde Demir Grup Sivasspor karşısında görev alabileceği kaydedildi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:00
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