F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu
A Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Ozan Tufan'ın durumu belli oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın, Süper Lig'de 19 Kasım Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyebileceği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün MR'ı çekilen ve birtakım tetkiklerden geçen 22 yaşındaki futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtildi.
Milli formayla dün Arnavutluk'la oynayan hazırlık maçının ikinci yarısında da görev alan Ozan'ın, hafta sonu ligde Demir Grup Sivasspor karşısında görev alabileceği kaydedildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:00
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 14
Yorum
zafer aykut hocanın deneme yanılmaları her maçta 2 puan kaybı. sürekli kameni olsa daha iyi olur çünkü kameni daha çok gol kurtarıyor.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 12
Yorum
köylü 66 selamin aleyküm o güzelim ay yıldızlı formanını ne suçu var o formayı giymeye hak kazananların ve yonetenleri beyinleri degismesi lazim
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 4
Yorum
austin biz de seni sevdik.bi de şu yanlış uzun pasların olmasa. hehe.
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