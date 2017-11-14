Ekici'ye 'vur' emri!

Kaleye atılan şut sayısının az olması F.Bahçe teknik heyetini harekete geçirdi

Fenerbahçe'de kaleyi atılan şut ve ceza sahasında topla buluşma istatistiklerindeki kötü görüntü teknik heyeti harekete geçirdi. Kocaman ve yardımcılarının özellikle Mehmet Ekici'ye kaleyi gördüğü anda vurmasını telkin ettiği belirtiliyor. Dönen toplar için forvetlerden takip isteniyor..