 Ekici'ye 'vur' emri! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ekici'ye 'vur' emri!

    Ekici'ye 'vur' emri!

    Kaleye atılan şut sayısının az olması F.Bahçe teknik heyetini harekete geçirdi

    Fenerbahçe'de kaleyi atılan şut ve ceza sahasında topla buluşma istatistiklerindeki kötü görüntü teknik heyeti harekete geçirdi. Kocaman ve yardımcılarının özellikle Mehmet Ekici'ye kaleyi gördüğü anda vurmasını telkin ettiği belirtiliyor. Dönen toplar için forvetlerden takip isteniyor..
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici'ye 'vur' emri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.