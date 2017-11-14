Aykut Kocaman'dan yapay zeka dersi!
Zirve, 1500 kişinin katılımıyla İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlendi. Tecrübeli teknik adamAykut Kocaman da, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı.
Kocaman, sunumunda futbolun bilimden faydalandığını ve bu sayede birçok önemli bileşeni bir arada barındırdığına değindi. Bu bileşenlerin arasında yer alan teknik veri, taktiksel veri ve en önemlisi de insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, teknolojiyi kullanarak bu bilinmeyenleri olabildiğince anlamlandırıp azaltmanın ne kadar kıymetli olduğunu belitti. Aykut Kocaman, futbolun içerisinde yer alan verileri ekibiyle birlikte oldukça yoğun olarak inceleyip analiz ederek bu bilinmeyenlerin seviyesini nasıl daha az ve iyi hale getirebileceği konusunda her geçen gün daha çok çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek sunumunu sonlandırdı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 11
Yorum
ckasimay en cok ben kiziyordum ama simdi degil cünkü Türkiye bölücülük yapiyor , Bundesliga da oynayanlar Türk Milli takimina giremiyor.
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 15
Yorum
tg kararsiz kazim
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Kartal'da 4 isim yolcu
Toplam 5
Yorum
bjk bunlara alıcı bulunamıyorsa, beşiktaşa yakın bir kulüpte oynamalarına izin verinki,belki bazıları devamlı oynayarak form tutabilir.
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