 Aykut Kocaman'dan yapay zeka dersi! – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan yapay zeka dersi!

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'dan yapay zeka dersi!

    Zirve, 1500 kişinin katılımıyla İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlendi. Tecrübeli teknik adamAykut Kocaman da, teknolojiyi nasıl kullandığını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson Istanbul Summit 2017'ye katıldı.

    Kocaman, sunumunda futbolun bilimden faydalandığını ve bu sayede birçok önemli bileşeni bir arada barındırdığına değindi. Bu bileşenlerin arasında yer alan teknik veri, taktiksel veri ve en önemlisi de insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, teknolojiyi kullanarak bu bilinmeyenleri olabildiğince anlamlandırıp azaltmanın ne kadar kıymetli olduğunu belitti. , futbolun içerisinde yer alan verileri ekibiyle birlikte oldukça yoğun olarak inceleyip analiz ederek bu bilinmeyenlerin seviyesini nasıl daha az ve iyi hale getirebileceği konusunda her geçen gün daha çok çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek sunumunu sonlandırdı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan yapay zeka dersi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.