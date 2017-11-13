Size karşı mahcubum

Osmanlı maçı sonrası istifa sinyali veren Kocaman’la telefonda konuşup teselli etmeye çalıştığını söyleyen Yıldırım, “Bana mahcup olduğunu, çok üzüldüğünü söyledi” dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Osmanlıspor beraberliği sonrası yaşanan Aykut Kocaman krizindeki süreci anlattı. Habertük'e konuşan Yıldırım, şunları aktardı: "Osmanlı maçından sonra hoca İstanbul dışına gitti. Gittiğini bize söylemedi. Ali'ye (Ali Yıldırım) mesaj atmış. Toplantıda 'Gereğini yapacağım' demiş. Bunu duyduktan sonra biz de dedik ki gereği nedir? Bazı oyuncuları kadro dışı mı bırakacak, antrenörlüğü mü bırakacak? 'Gelir, konuşuruz. Derdi nedir sorup öğreniriz' dedik aramızda. O günlerde telefonlarını da kapatmış. 'Boşverin, aramayın' dedim. İstanbul'a dönünce de Ali ile buluştular. O gün ben de telefonla konuştum kendisiyle. 'Üzülme, olur böyle şeyler. Sen niye kırılganlık yapıyorsun ki... Sonra oturur konuşuruz, sen kafana takma' dedim. O da 'Son dakikalarda puanlar kaybedince yıkıldım. Böyle olmaması lazımdı. Size karşı da mahcubum. Çok üzüldüm' dedi,



6 AYDA 10 YAŞ

OSMANLI maçı sonrası Gelibolu'ya gidip ailesiyle vakit geçiren Aykut Kocaman, eşi Arzu hanımla uzun uzun dertleşti. Eşinin, "Stres seni mahvetti. 6 ayda 10 yaş birden yaşlandın. Bu kadar kendini üzme" sözlerinin 52 yaşındaki çalıştırıcıyı çok etkilediği öğrenildi.