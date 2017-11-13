 Sana röveşatayı öğreteceğim! – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sana röveşatayı öğreteceğim!

    Sana röveşatayı öğreteceğim!
    YERDE gördüğü balona başarısız bir röveşata girişiminde bulunan gencin videosu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bir anda fenomen haline gelen gencin videosuna röveşata ustası eski F.Bahçeli Moussa Sow da kayıtsız kalamadı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Senegalli golcü, başarısız röveşatanın sahibi fenomen için, "Ona nasıl yapılacağını öğreteceğim" mesajı gönderdi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sana röveşatayı öğreteceğim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.