Sana röveşatayı öğreteceğim!

YERDE gördüğü balona başarısız bir röveşata girişiminde bulunan gencin videosu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Bir anda fenomen haline gelen gencin videosuna röveşata ustası eski F.Bahçeli Moussa Sow da kayıtsız kalamadı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Senegalli golcü, başarısız röveşatanın sahibi fenomen için, "Ona nasıl yapılacağını öğreteceğim" mesajı gönderdi.