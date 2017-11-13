Samandıra’nın Ali Abi’si

AYKUT Kocaman'ın sorunlar karşısında "yalnız kaldığını" düşünen Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, bundan böyle Samandıra'da daha fazla vakit geçirme ve futbolcularla daha fazla ilgilenme kararı aldı. 'Abi' rolüne soyunan ve işe İsla'nın özel bir sorununu halletmekle başlayan sarı- lacivertli yönetici, takımda her futbolcuya özel numarasını verdi. Yıldırım, Samandıra'ya her gidişte Kocaman'la sohbet edip hal hatır sorarken, futbolcularla da selamlaşmayı ihmal etmiyor.