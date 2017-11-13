‘Maç başı’ isabetli olur

SEZON başında ceza ve ödül yönetmeliği belirlemeyen F.Bahçe yönetimi, Aykut Kocaman'dan son gelişmeler üzerine rapor istedi. Yönetim, bu raporda sarı-lacivertli hocadan başarı ve başarısızlığa göre bir ödül ve ceza yönetmeliği hazırlamasını talep etti. Kocaman'ın maç başı galibiyet priminin takımı canlı tuttuğunu Ali Yıldırım'a aktardığı öğrenilirken, rapor üzerinde çalıştığı kaydedildi.