 ‘Maç başı’ isabetli olur – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘Maç başı’ isabetli olur

    ‘Maç başı’ isabetli olur
    SEZON başında ceza ve ödül yönetmeliği belirlemeyen F.Bahçe yönetimi, Aykut Kocaman'dan son gelişmeler üzerine rapor istedi. Yönetim, bu raporda sarı-lacivertli hocadan başarı ve başarısızlığa göre bir ödül ve ceza yönetmeliği hazırlamasını talep etti. Kocaman'ın maç başı galibiyet priminin takımı canlı tuttuğunu Ali Yıldırım'a aktardığı öğrenilirken, rapor üzerinde çalıştığı kaydedildi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:22
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