‘Koç’la Yıldırım aynı anda aday olmazlar’

FENERBAHÇE kongre üyesi olan eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, sarı-lacivertli kulüpte mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi hakkında flaş bir iddia ortaya attı. FutbolArena'ya konuşan Aydın, "Bu İstanbul siyasetidir, böyle gider. Aziz Yıldırım ile Ali Koç, karşılıklı aday olmazlar! Bunu bir yere ufak bir not edin" açıklamasında bulundu.