Kanarya olmadı Boca’ya gidiyor

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönen Gustavo Gomez'e Arjantin'in ünlü ekibi Boca Juniors talip oldu. İtalyan basını, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki stoper için Boca'nın ocak ayında Milan'ın temsilcisinin kapısını çalacağını yazdı. Milan, 2016 yılında Paraguaylı savunma oyuncusunu Lanus'tan 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.