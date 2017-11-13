 Kameni'ye de yol göründü – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kameni'ye de yol göründü

    Kameni'ye de yol göründü
    Kaleyi yeniden Volkan Demirel'e kaptıran Carlos Kameni, Fenerbahçe'deki geleceğini iyice tehlikeye soktu. Kamerunlu file bekçisinin devre arasında takımdan gönderilebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Adaptasyon sorununu hala atlatamadığı gözlenen Kameni'nin iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkartılabileceği ciddi ciddi ciddi konuşuluyor. Aatıf ve Fernandao da devre arasında elden çıkartılabilecek isimler arasında yer alıyor.

    Kulübeye döndü
    Aykut Kocaman, şans tanımasına rağmen bir türlü verim alamadığı Kameni'yi Osmanlıspor maçında kulübeye çekmişti. 33 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni'ye de yol göründü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.