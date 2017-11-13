Kameni'ye de yol göründü

Kaleyi yeniden Volkan Demirel'e kaptıran Carlos Kameni, Fenerbahçe'deki geleceğini iyice tehlikeye soktu. Kamerunlu file bekçisinin devre arasında takımdan gönderilebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Adaptasyon sorununu hala atlatamadığı gözlenen Kameni'nin iyi bir teklif gelmesi halinde gözden çıkartılabileceği ciddi ciddi ciddi konuşuluyor. Aatıf ve Fernandao da devre arasında elden çıkartılabilecek isimler arasında yer alıyor.



Kulübeye döndü

Aykut Kocaman, şans tanımasına rağmen bir türlü verim alamadığı Kameni'yi Osmanlıspor maçında kulübeye çekmişti. 33 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.