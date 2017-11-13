Fener’den Mota harekatı
F.Bahçe, Jean Mota için Santos ile ön görüşme yapıp temasa geçti. Kanarya satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacak. İdari Menajer Hasan Çetinkaya Brezilya’ya gidiyor...
?FENER OPSİYON HAKKINI İSTİYOR
Çetinkaya, Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mota için önümüzdeki günlerde Brezilya'ya gitme kararı aldı. Brezilyalı futbolcu ile Shakhtar'ın da da ilgilenmesi yönetimi en çok zorlayacak konu olacak. Fenerbahçe UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu transferi kiralama yoluyla halletmek istiyor. Sarı-Lacivertliler ilk etapta Santos'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
?PARASI SATILACAK OYUNCULARDAN
1.5 yıllık kiralama ile birlikte opsyon hakkını da elinde tutmak isteyen Fenerbahçe, Santos yönetimi ile kıran kırana bir pazarlığa hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler, UEFA kriterleri gereği Mota'nın transfer ücretini devre arasında satılacak isimlerden gelecek para ile karşılayacak.
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- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
Fener’den Mota harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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