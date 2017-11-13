Acılar dinecek
Hollanda basını, Kanarya’nın 24 yaşındaki on numarayı kiralamak istediğini duyururken, “Klaassen’i acı çekmekten kurtarmak isteyen bir kulüp var” ifadelerine yer verildi
HAYAL KIRIKLIĞI
Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ilgisini doğruladı. V-Bal.nl isimli sitede yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki on numara için "iyi bir fırsat olduğuna" değinildi. Söz konusu haberde, sezon başında Ajax'tan transfer edilen Klaassen'in Everton'da aradığını bulamadığı belirtilirken, "Klaassen'i acı çekmekten kurtaracak bir kulüp varmış gibi görünüyor" denildi.
KOLLAR SIVANDI
Rona ld Koeman ayrıldıktan sonra Everton'da şansı kalmayan ve maç kadrosuna dahi alınmayan genç yıldızın İngiliz ekibinden ayrılmak istediği vurgulanırken, "Fenerbahçe, artık yedek kulübesine bile alınmayan Klaassen'i kiralamak için şimdiden harekete geçti" ifadeleri kullanıldı.
İLK FOTOMAÇ DUYURDU
Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ilgisini 11 Kasım Cumartesi günü ilk olarak Fotomaç duyurmuştu. V-Bal.nl adlı site ise haberi, "Fenerbahçe, Everton'da acı çekmeden Klaassen'i kurtarmak istiyor" başlığıyla haberi takipçilerine servis etti.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
Acılar dinecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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