Acılar dinecek

Hollanda basını, Kanarya’nın 24 yaşındaki on numarayı kiralamak istediğini duyururken, “Klaassen’i acı çekmekten kurtarmak isteyen bir kulüp var” ifadelerine yer verildi

FENERBAHÇE, ocak ayında takıma 3 ya da 4 transfer düşünüyor. Takviyeler sol beke, orta alana, kanatlara ve gerekirse de stopere yapılacak. Orta saha için gündeme gelen isimler Everton'da top koşturan Hollandalı Davy Klaassen, Udinese'nin Fildişili asıllı Fransız yıldızı Seko Fofana ve Sevilla'da oynayan Arjantinli Ever Banega... İdari menajer Hasan Çetinkaya, üç oyuncunun da şartlarını araştırıyor. Listeye başka oyuncuların da eklenebileceği öğrenilirken, son kararı Çetinkaya'nın raporu doğrultusunda teknik direktör Aykut Kocaman verecek.



HAYAL KIRIKLIĞI

Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ilgisini doğruladı. V-Bal.nl isimli sitede yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki on numara için "iyi bir fırsat olduğuna" değinildi. Söz konusu haberde, sezon başında Ajax'tan transfer edilen Klaassen'in Everton'da aradığını bulamadığı belirtilirken, "Klaassen'i acı çekmekten kurtaracak bir kulüp varmış gibi görünüyor" denildi.



KOLLAR SIVANDI

Rona ld Koeman ayrıldıktan sonra Everton'da şansı kalmayan ve maç kadrosuna dahi alınmayan genç yıldızın İngiliz ekibinden ayrılmak istediği vurgulanırken, "Fenerbahçe, artık yedek kulübesine bile alınmayan Klaassen'i kiralamak için şimdiden harekete geçti" ifadeleri kullanıldı.



İLK FOTOMAÇ DUYURDU

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ilgisini 11 Kasım Cumartesi günü ilk olarak Fotomaç duyurmuştu. V-Bal.nl adlı site ise haberi, "Fenerbahçe, Everton'da acı çekmeden Klaassen'i kurtarmak istiyor" başlığıyla haberi takipçilerine servis etti.

