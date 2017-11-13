1 yıl daha kalayım
3’üncü sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımda büyük hayal kırıklığı yaşatan RvP, Aykut Kocaman’a sürpriz bir teklifle gitti: İzin verin bir yıl daha kalayım, size borcumu ödeyeyim
İYİLEŞİP DÖNSÜN
Kocaman'ın Van Persie'nin bu sözlerine yorum yapmadığı, kendisine öncelikle takımı ayağa kaldırmaları gerektiğini söylediği bildirildi. Asbaşkan Ali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde RvP için, "Van Persie için çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı
Yüzyılın safrası!
Van Persie'nin maliyet-fayda tablosuna baktığımızda aldığının karşılığını veremediğini çok net. Zaten sakat transfer edilmesi ayrı bir facia. Yapılması gereken tek bir şey var, o da Van Persie ile el sıkışıp yolları ayırmak. Benim duyduğum kadarıyla sakatlığı bir daha asla düzelmeyecek. Devre arasında oturun konuşun, Fenerbahçe'yi yüzyılın en büyük safrasından kurtarın. Onun Samandıra'ya gelip gitmesi bile tesislerdeki herkesin moralini bozuyor. Bazı şeyleri düzeltmeye, sıkıntının en büyüğünden başlamak F.Bahçe için yeni bir başlangıç olacak.
Mini yorum EMRE BOL
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
1 yıl daha kalayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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