1 yıl daha kalayım

3’üncü sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımda büyük hayal kırıklığı yaşatan RvP, Aykut Kocaman’a sürpriz bir teklifle gitti: İzin verin bir yıl daha kalayım, size borcumu ödeyeyim

F.BAHÇE'ye çok büyük maliyetlerle gelen ancak beklentileri karşılamanın çok uzağında kalan Robin van Persie'nin geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la çok özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Görevi bırakma işaretleri verdiği dönemde Kocaman'ı arayıp moral veren ve devam etmesinin en iyi seçenek olduğunu anlatan RvP'nin, tecrübeli hocaya Fenerbahçe'de bir sezon daha kalmak istediğini aktardığı belirtildi. Van Persie'nin, "Buraya her şeye yeniden başlamak için gelmiştim ama işler istediğim gibi gitmedi. Bu sezon ise her şey farklı olacak gözüyle bakıyordum. Ancak bu kez de ağır şekilde sakatlandım. Türkiye'de parasını alan ama işini yapmadan giden birisi olarak anılmak istemiyorum. Size borcumu ödemek istiyorum. Çok daha düşük bir ücrete sözleşme uzatmaya hazırım. İsterseniz bir yıl daha kalırım" dediği kaydedildi.



İYİLEŞİP DÖNSÜN

Kocaman'ın Van Persie'nin bu sözlerine yorum yapmadığı, kendisine öncelikle takımı ayağa kaldırmaları gerektiğini söylediği bildirildi. Asbaşkan Ali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde RvP için, "Van Persie için çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip takıma dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı



Yüzyılın safrası!

Van Persie'nin maliyet-fayda tablosuna baktığımızda aldığının karşılığını veremediğini çok net. Zaten sakat transfer edilmesi ayrı bir facia. Yapılması gereken tek bir şey var, o da Van Persie ile el sıkışıp yolları ayırmak. Benim duyduğum kadarıyla sakatlığı bir daha asla düzelmeyecek. Devre arasında oturun konuşun, Fenerbahçe'yi yüzyılın en büyük safrasından kurtarın. Onun Samandıra'ya gelip gitmesi bile tesislerdeki herkesin moralini bozuyor. Bazı şeyleri düzeltmeye, sıkıntının en büyüğünden başlamak F.Bahçe için yeni bir başlangıç olacak.



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