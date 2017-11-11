 Volkan’dan yemek – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Volkan’dan yemek

    Volkan’dan yemek
    Aykut Kocaman'a "takıma sahip çıkma" sözü veren 'in ilk hamlesi, takım yemeklerine yeniden start vermek oldu... Kaptanın tertiplediği ilk yemek gelecek hafta çarşamba günü yenecek. Volkan'ın eşi Zeynep hanım da bu süreçte boş durmayacak. Fenerbahçe'nin yengeleri bu hafta sonunda Demirel'lerin evinde toplanacak.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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