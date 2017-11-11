Soldado’ya 2. Lig’den talip
F.Bahçe’nin İspanyol forvetine La Liga’ya yükselme mücadelesi veren Osasuna’dan ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifi geldi
İlk etapta kiralama için rakam önermeyen Osasuna, La Liga'ya yükselmeleri durumunda Soldado için 4 milyon euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Fenerbahçe'den net bir yanıt gelmezken, taraflar yeniden görüşmek için randevulaştı. Soldado, Real Madrid'de oynarken 2006-07 sezonunda kiralık olarak Osasuna forması giymiş, 41 maçta 12 gol-1 asistlik katkı yapmıştı.
Tek icraatı var
Fenerbahçe'nin Villarreal'den 5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Soldado, 10 resmi müsabakada (8 lig, 2 Avrupa) sarı-lacivertli ekibe henüz skor katkısı veremedi. Yedeğe düşen İspanyol forvetin tek icraatı var; kaleye bir isabetli şut!
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:29
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
Soldado’ya 2. Lig’den talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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