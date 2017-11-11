 Soldado’ya 2. Lig’den talip – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    ’ya 2. Lig’den talip

    Soldado’ya 2. Lig’den talip

    F.Bahçe’nin İspanyol forvetine La Liga’ya yükselme mücadelesi veren Osasuna’dan ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifi geldi

    Fenerbahçe'de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Roberto Soldado'ya ülkesinden teklif var. Bu sezon İspanya 2. Ligi'nde La Liga'ya yükselmek için çaba gösteren Osasuna, sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalıp 32 yaşındaki golcüyü resmen istedi. Devre arasında bu transferi gerçekleştirmek isteyen İspanyol ekibinin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama...

    İlk etapta kiralama için rakam önermeyen Osasuna, La Liga'ya yükselmeleri durumunda için 4 milyon euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Fenerbahçe'den net bir yanıt gelmezken, taraflar yeniden görüşmek için randevulaştı. Soldado, Real Madrid'de oynarken 2006-07 sezonunda kiralık olarak Osasuna forması giymiş, 41 maçta 12 gol-1 asistlik katkı yapmıştı.

    Tek icraatı var
    Fenerbahçe'nin Villarreal'den 5 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Soldado, 10 resmi müsabakada (8 lig, 2 Avrupa) sarı-lacivertli ekibe henüz skor katkısı veremedi. Yedeğe düşen İspanyol forvetin tek icraatı var; kaleye bir isabetli şut!
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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