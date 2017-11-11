Seko Fofana teklif edildi
Londra'daki forumda İdari Menajer Hasan Çetinkaya'ya Seko Fofana da önerildi. Çetinkaya "WyScout'ta bize Fofana'yı teklif ettiler. Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum. Öncelikle scout ekibimizin bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ancak kesinlikle Fofana'nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz" ifadelerini kullandı. Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki Fofana'nın bonservis bedeli 8 milyon euro.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:34
-
Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
-
"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
-
Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
Seko Fofana teklif edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.