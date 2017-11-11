 Seko Fofana teklif edildi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Seko Fofana teklif edildi

    Seko Fofana teklif edildi

    Londra'daki forumda İdari Menajer Hasan Çetinkaya'ya Seko Fofana da önerildi. Çetinkaya "WyScout'ta bize Fofana'yı teklif ettiler. Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum. Öncelikle scout ekibimizin bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ancak kesinlikle Fofana'nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz" ifadelerini kullandı. Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki Fofana'nın bonservis bedeli 8 milyon euro.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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