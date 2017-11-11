 Sarı Melekler’in rakibi İlbank – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Sarı Melekler’in rakibi İlbank

    Sarı Melekler’in rakibi İlbank
    F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında bugün İlbank'a konuk olacak. Saat 17.00'deki karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak ekrana getirecek. Oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan Sarı Melekler, ligin zirvesindeki yerini koruyor.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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