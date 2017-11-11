Salının şifreleri
İstifadan vazgeçip yeni bir deneme daha yapacak olan Fenerbahçe’nin hocası, salı günü tüm takımı toplayıp yeni yapılanmayı anlatacak, beklentilerini sıralayacak. Kocaman’ın en çok üzerinde durduğu konular; hızlı oyun, takım boyunu kısaltma, sprint sayılarını arttırma, topu geri kapma süresini kısaltma, ileri paslar olacak...
PASLAR İLERİYE!
Kocaman'a göre takım boyu 30 metre veya civarında tutulmalı. Kaptırılan top, rakibin ayağında en fazla 8 saniye içinde geri almalı. Maç içinde yapılan pasların en az yüzde 35'i ileriye doğru olmalı. Her maçta 120'nin üzerinde sprint atılmalı. Bireysel yardımlaşma öne çıkmalı. 'Son dakika' sendromu mutlaka yenilmeli, konsantrasyon 90 dakikanın tamanına yayılmalı. Her şeye sıfırdan başlama kararı alan Aykut Kocaman, salı günkü toplantıda ayrıca, yeni sisteme ayak uyduramayanlarla "yola devam etmeyeceğinin" mesajını verecek.
ULU ÖNDER'E ANMA
Fenerbahçe, aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Aykut Kocaman, yardımcıları ve oyuncular, antrenman öncesi sahada Atatürk posteri açtı. Fenerbahçe Kulübü ise Ulu Önder'in anısına bir mesaj yayımladı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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