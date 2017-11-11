 Salının şifreleri – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Salının şifreleri

    Salının şifreleri

    İstifadan vazgeçip yeni bir deneme daha yapacak olan Fenerbahçe’nin hocası, salı günü tüm takımı toplayıp yeni yapılanmayı anlatacak, beklentilerini sıralayacak. Kocaman’ın en çok üzerinde durduğu konular; hızlı oyun, takım boyunu kısaltma, sprint sayılarını arttırma, topu geri kapma süresini kısaltma, ileri paslar olacak...

    Aykut Kocaman, dönüşüyle ses getirmeye hazırlanıyor! Yeni dönemin teknik-taktik, disiplin, takım ve bireysel psikoloji konuları üzerinde çalışan sarı-lacivertli teknik direktörün yeni prensipleri de belli olmaya başladı... Hızlı ve efektif futbola geçişin şifrelerini hazırlayan Kocaman, öncelikle takım boyu, topu geri alma istatistikleri, yana pastan çok ileri pas yapma yüzdesi, sprint yüzdesi ile ilgili rakamları belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu rakamları milli takımlardan dönüş sonrası yani salı günü oyuncuları ile paylaşacak.

    PASLAR İLERİYE!
    Kocaman'a göre takım boyu 30 metre veya civarında tutulmalı. Kaptırılan top, rakibin ayağında en fazla 8 saniye içinde geri almalı. Maç içinde yapılan pasların en az yüzde 35'i ileriye doğru olmalı. Her maçta 120'nin üzerinde sprint atılmalı. Bireysel yardımlaşma öne çıkmalı. 'Son dakika' sendromu mutlaka yenilmeli, konsantrasyon 90 dakikanın tamanına yayılmalı. Her şeye sıfırdan başlama kararı alan Aykut Kocaman, salı günkü toplantıda ayrıca, yeni sisteme ayak uyduramayanlarla "yola devam etmeyeceğinin" mesajını verecek.

    ULU ÖNDER'E ANMA
    Fenerbahçe, aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. , yardımcıları ve oyuncular, antrenman öncesi sahada Atatürk posteri açtı. Fenerbahçe Kulübü ise Ulu Önder'in anısına bir mesaj yayımladı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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