Psikolog desteği istedi

MEHMET Topal'ın bireysel spor psikoloğu aradığı, yabancı futbolcuların ise Fenerbahçe'nin takım psikoloğu olmadığı için ülkelerinde görev yapan kişilerden yardım istediği ortamda, Aykut Kocaman'dan bir hamle daha geldi... Sarı-lacivertli çalıştırıcı, futbolcuların özgüven eksikliği konusunda kendilerine gelmesi için yönetimden bir psikolog istedi.