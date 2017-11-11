 Psikolog desteği istedi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Psikolog desteği istedi

    Psikolog desteği istedi
    MEHMET Topal'ın bireysel spor psikoloğu aradığı, yabancı futbolcuların ise Fenerbahçe'nin takım psikoloğu olmadığı için ülkelerinde görev yapan kişilerden yardım istediği ortamda, Aykut Kocaman'dan bir hamle daha geldi... Sarı-lacivertli çalıştırıcı, futbolcuların özgüven eksikliği konusunda kendilerine gelmesi için yönetimden bir psikolog istedi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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