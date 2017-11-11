 Hayat kurtaran takım – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Hayat kurtaran takım

    Hayat kurtaran takım
    Türk Kızılayı, güvenli kan temini ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla yeşil sahalardaki rekabete başvurdu. "Kan bağışına taraftar mısınız" sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'nin en çok hayat kurtaran takımı 19 bin 616 kan bağışıyla Fenerbahçe oldu. Galatasaray (19 bin 489) ikinci, Beşiktaş (10 bin 869) üçüncü sırada yer aldı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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