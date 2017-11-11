 Giuliano’lu Brezilya galip – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Giuliano’lu Brezilya galip

    Giuliano’lu Brezilya galip
    Dünyanın en ünlü Milli Takımı olan Brezilya, hazırlık maçında Japonya ile karşılaştı. Fenerbahçeli Giuliano'nun da 80 dakika forma giydiği maçı Sambacılar 3-1 kazandı. Brezilya'nın gollerini Neymar, Marcelo ve Jesus kaydederken Japonların tek sayısı Makino'dan geldi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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