Giuliano’lu Brezilya galip

Dünyanın en ünlü Milli Takımı olan Brezilya, hazırlık maçında Japonya ile karşılaştı. Fenerbahçeli Giuliano'nun da 80 dakika forma giydiği maçı Sambacılar 3-1 kazandı. Brezilya'nın gollerini Neymar, Marcelo ve Jesus kaydederken Japonların tek sayısı Makino'dan geldi.