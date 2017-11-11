‘Formadan ayrı kalmak kahretti’

Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden idmanlara başlayan Mehmet Ekici, formadan ayrı kaldığı dönemlerde çok acı tecrübeler yaşadığını söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Bir an önce sahalara dönüp kendimi göstermek ve takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.