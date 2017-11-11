 ‘Formadan ayrı kalmak kahretti’ – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    ‘Formadan ayrı kalmak kahretti’

    ‘Formadan ayrı kalmak kahretti’
    Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden idmanlara başlayan Mehmet Ekici, formadan ayrı kaldığı dönemlerde çok acı tecrübeler yaşadığını söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Bir an önce sahalara dönüp kendimi göstermek ve takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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