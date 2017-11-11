Fenerbahçe'de Ozan Tufan da sakatlandı!
Şanssızlıklar bir türlü Fenerbahçe’nin yakasını bırakmıyor. Ligde son oynanan Osmanlıspor mücadelesinde Valbuena ve İsla sakatlanarak oyundan çıkmış, Janssen ise sakat sakat maçı tamamlamıştı. Sarı-Lacivertliler’e bir kötü haber de Ozan Tufan’dan geldi.
Şanssızlıklar bir türlü Fenerbahçe'nin yakasını bırakmıyor. Ligde son oynanan Osmanlıspormücadelesinde Valbuena ve İsla sakatlanarak oyundan çıkmış, Janssen ise sakat sakat maçı tamamlamıştı.
Aynı karşılaşmada sarı kart gören Neto ile Alper de cezalı duruma düşmüştü. Sivasspor mücadelesi öncesi önemli eksikleri bulunan Sarı-Lacivertliler'e bir kötü haber de Ozan Tufan'dan geldi.
Genç futbolcu, önceki akşam Ay Yıldızlılar'ın Romanya ile oynadığı hazırlık mücadelesinde kasığından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, milli takım doktorlarıyla iletişime geçerek Ozan'ın durumunu sordu. Başarılı oyuncunun ağrıları bulunduğu ancak sakatlığının çok ciddi olmadığı bilgisini aldı.
Risk almak yok
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler'e katıldıktan sonra detaylı bir kontrolden geçirilecek. Ozan'ın Sivasspor karşısında görev yapıp yapamayacağı, bu kontrolün ardından belli olacak. Daha önce Dirar ve Alper, ağrıları varken kendilerini zorlayarak oynamış ve sakatlıkları daha da ciddi bir hal almıştı. Bu nedenle Aykut Kocaman, sakatlıklar konusunda artık daha temkinli davranıyor.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:55
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 35
Yorum
GS51 GS ın inişe geçmesi için bir planlamanız (!) varsa alın onu, sonra da hayrını görün Galatasaray'ın
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Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 41
Yorum
fen-eri sayoin kocaman;biliyor yagli kapi,ekmek aslanin agzinda,tamam tamamda biz hepiniz 25mil fb li üzgünüz hani bsk azizm seni istiyor ya git ona
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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