F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha

Kanarya’da devre arası transferi için düğmeye erkenden basıldı. Londra’da bulunan Hasan Çetinkaya, Everton’lı yöneticilere 24 yaşındaki Davy Klaassen için görüştü. Kiralama formülü gündemde

Büyük umutlarla girdiği sezonda Avrupa kupalarına Vardar faciasıyla veda eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de zirvenin uzağında kalmıştı. Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan Aykut Kocaman'ın istifa sinyali de camiayı 3 gün boyunca meşgul etmişti. Deneyimli hoca takımda kaldı ve artık gündem transfere çevrildi. Takımı güçlendirecek takviyeler yapmak isteyen Kanarya'da İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Londra'da önemli temaslarda bulundu. WyScout forumu için İngiltere'ye giden Çetinkaya burada Everton'lı idarecilerle bir araya geldi. Konu, İngiliz ekibinin 27 milyon euro'ya Ajax'tan aldığı oyuncunun durumuydu.



HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Çetinkaya, Everton'da sadece 191 dakika şans bulabilen Hollandalı futbolcuyla ilgili tasarruflarını sordu. Amaç Everton'ın kullanamadığı oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. DAVY Klaassen, Everton'ın bu sezon orta sahayı teslim etmeyi düşündüğü isimdi ancak Hollandalı futbolcu performansını bir türlü yukarı çekemedi. Premier Lig'in sert tarzına uyum sağlayamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu formayı unuttu.



RAPORUNU HAZIRLIYOR

Everton, 27 milyon euro'luk yatırım yaptığı Klaassen'i ucuz bir bonservis bedeliyle yollamayı düşünmüyor. Ancak 2.5 euro gibi bir ücretle kiralama formülüne sıcak bakıyorlar. Hasan Çetinkaya da tüm bu görüşmeleri rapor halinde yönetime sunacak. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları son kararlarını verecekler.



Mert Aydın: "Gol vuruşu iyi" (Mini yorum)

F.Bahçe, elindeki Giuliano'yu kullanma konusunda ne kadar başarılı? Önce bunu konuşmak gerek. Klaassen farklı bir orta saha. Ajax'ta kaptanlık yapan, gol vuruşu iyi olan ama farklılık ortaya koyma konusunda klasik on numaranın gerisinde bir oyuncu. Çok koşan, çalışan ama takım lideri diyemeyeceğimiz bir isim. Ajax oyun yapısında çok teknik oyuncularla birlikteydi. Everton'da oyun lideri olamadı. Gol yeteneğinden dolayı Ajax'ta 'sahte 9' oynamışlığı var. Kısacası riskli bir tercih olur.



Gol vuruşu iyi