F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Kanarya’da devre arası transferi için düğmeye erkenden basıldı. Londra’da bulunan Hasan Çetinkaya, Everton’lı yöneticilere 24 yaşındaki Davy Klaassen için görüştü. Kiralama formülü gündemde
HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Çetinkaya, Everton'da sadece 191 dakika şans bulabilen Hollandalı futbolcuyla ilgili tasarruflarını sordu. Amaç Everton'ın kullanamadığı oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. DAVY Klaassen, Everton'ın bu sezon orta sahayı teslim etmeyi düşündüğü isimdi ancak Hollandalı futbolcu performansını bir türlü yukarı çekemedi. Premier Lig'in sert tarzına uyum sağlayamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu formayı unuttu.
RAPORUNU HAZIRLIYOR
Everton, 27 milyon euro'luk yatırım yaptığı Klaassen'i ucuz bir bonservis bedeliyle yollamayı düşünmüyor. Ancak 2.5 euro gibi bir ücretle kiralama formülüne sıcak bakıyorlar. Hasan Çetinkaya da tüm bu görüşmeleri rapor halinde yönetime sunacak. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları son kararlarını verecekler.
Mert Aydın: "Gol vuruşu iyi" (Mini yorum)
F.Bahçe, elindeki Giuliano'yu kullanma konusunda ne kadar başarılı? Önce bunu konuşmak gerek. Klaassen farklı bir orta saha. Ajax'ta kaptanlık yapan, gol vuruşu iyi olan ama farklılık ortaya koyma konusunda klasik on numaranın gerisinde bir oyuncu. Çok koşan, çalışan ama takım lideri diyemeyeceğimiz bir isim. Ajax oyun yapısında çok teknik oyuncularla birlikteydi. Everton'da oyun lideri olamadı. Gol yeteneğinden dolayı Ajax'ta 'sahte 9' oynamışlığı var. Kısacası riskli bir tercih olur.
Gol vuruşu iyi
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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