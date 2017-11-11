Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor

'nda 200metrede altın madalyakazanan milli atlet, şampiyonluk sonrası'ın kendisiniaramasına diğer sporcularınçok şaşırdığını söyledi.'ndekonuşan Guliyev, o anı şöyleanlattı: "Böyle bir insanınsizi araması çok önemli.Diğer atletler'ın aradığınıduyduklarında çok şaşırdılar.dediler. Bu her ülkedeolmuyor. Arkamızdakigüç bizi motive ediyor."