 Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor

    Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor

    Guliyev: Dünya şampiyonu olunca Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti, diğer atletler şaşırdı. ‘Bizde böyle şeyler olmuyor’ dediler. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor...

    2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramasına diğer sporcuların çok şaşırdığını söyledi.



    Marka ve Spor Zirvesi'nde konuşan Guliyev, o anı şöyle anlattı: "Böyle bir insanın sizi araması çok önemli. Diğer atletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını duyduklarında çok şaşırdılar. 'Spor sizde o kadar seviliyor mu? Bizde böyle bir şey yok' dediler. Bu her ülkede olmuyor. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor."
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.