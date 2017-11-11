Cumhurbaşkanı ‘motive’ ediyor
Guliyev: Dünya şampiyonu olunca Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti, diğer atletler şaşırdı. ‘Bizde böyle şeyler olmuyor’ dediler. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor...
Marka ve Spor Zirvesi'nde konuşan Guliyev, o anı şöyle anlattı: "Böyle bir insanın sizi araması çok önemli. Diğer atletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını duyduklarında çok şaşırdılar. 'Spor sizde o kadar seviliyor mu? Bizde böyle bir şey yok' dediler. Bu her ülkede olmuyor. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor."
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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