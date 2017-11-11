 Baturalp’a son görev – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Baturalp’a son görev

    Baturalp’a son görev
    Önceki gün yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk tören 11.00'de Dereağzı'nda. Merhum, Şakirin Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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