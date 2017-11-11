 Acısız zafer olmaz – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Acısız zafer olmaz

    Acısız zafer olmaz
    Osmanlı maçında sakatlanan , sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayıp, sahalara olabildiğinde erken dönmeye çalışacağını söyledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Acı yoksa zafer de yok" ifadelerini kullandı. Salonda kendisine özel bir çalışma programı hazırlanan Fransız futbolcunun hedefi 13. haftadaki Antalyaspor maçında sahada olabilmek.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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