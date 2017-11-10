Fenerbahçeliler Anıtkabir'de

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tabak ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 62 üniversiteden, 4 bin 500 kişilik grup, Anadolu Meydanı'nda hareket ederek kortej halinde Anıtkabir'e ulaştı. Grup, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada, Anıtkabir saygı ziyaretlerini 14 yıldır aralıksız gerçekleştirdiklerini belirtti. İlk kez yola çıktıklarında sayılarının binlere ulaşmasını hedeflediklerini anlatan Koç, "Amacımız, Atamıza ve cumhuriyetimize olan bağlılığımızı göstermek. Öte yandan daha önce de vurguladığımız gibi önemli olan, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun ilke ve değerlerine sahip çıktığıdır. Çünkü toplumumuzun yegane ortak değerleri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e olan bağlılığımızın siyasi ideolojilerin ve gönül verdiğimiz renklerin çok daha üzerinde bir yeri var. Bu değerler bizi bugünlere taşıyan, bizi biz yapan yapı taşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tabak da "Bu organizasyonu gerçekleştirirken çok ciddi bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Sonunda oluşan tabloda, katılan ve katılamayan tüm üyelerimiz büyük bir gurur yaşıyor. Organizasyonda bize desteğini hiç esirgemeyen 1907 Fenerbahçe Derneğine, Türkiye ve KKTC'den uzun yolculuklarla Anıtkabir'e gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Grup daha sonra merdivenlerde fotoğraf çektirdi.