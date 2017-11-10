 Fenerbahçe Doğuş'tan Almanya'da zafer – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Fenerbahçe Doğuş'tan Almanya'da zafer

    Fenerbahçe Doğuş'tan Almanya'da zafer

    Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında karşılaştığı Almanya’nın Brose Bamberg takımını deplasmanda 80-57 mağlup etti.

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Bamberg'i 80-57 mağlup etti.

    Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, Brose Bamberg 3. mağlubiyetini yaşadı.

    İlk 3 dakikası 7-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada, Fenerbahçe Doğuş üst üste bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 16-9 önde girdi. İlk çeyreği sarı-lacivertliler 21-16 üstün geçti.

    İkinci çeyrekte Nunnally'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada 14 sayılık üstünlük yakaladı: 23-37. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 43-33 önde gitti.

    Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçildi. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyreği de 8 sayı farkla 54-46 üstün tamamladı.

    Son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada istediğini yapan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 80-57 galip ayrıldı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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