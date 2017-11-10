Fenerbahçe Doğuş'tan Almanya'da zafer

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Bamberg'i 80-57 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, Brose Bamberg 3. mağlubiyetini yaşadı.

İlk 3 dakikası 7-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada, Fenerbahçe Doğuş üst üste bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 16-9 önde girdi. İlk çeyreği sarı-lacivertliler 21-16 üstün geçti.

İkinci çeyrekte Nunnally'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada 14 sayılık üstünlük yakaladı: 23-37. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 43-33 önde gitti.



Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçildi. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyreği de 8 sayı farkla 54-46 üstün tamamladı.

Son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada istediğini yapan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 80-57 galip ayrıldı.