Fenerbahçe Doğuş'tan Almanya'da zafer
Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında karşılaştığı Almanya’nın Brose Bamberg takımını deplasmanda 80-57 mağlup etti.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Bamberg'i 80-57 mağlup etti.
Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, Brose Bamberg 3. mağlubiyetini yaşadı.
İlk 3 dakikası 7-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada, Fenerbahçe Doğuş üst üste bulduğu sayılarla son 3 dakikaya 16-9 önde girdi. İlk çeyreği sarı-lacivertliler 21-16 üstün geçti.
İkinci çeyrekte Nunnally'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada 14 sayılık üstünlük yakaladı: 23-37. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 43-33 önde gitti.
Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçildi. Fenerbahçe Doğuş, bu çeyreği de 8 sayı farkla 54-46 üstün tamamladı.
Son çeyrekte hem hücumda hem de savunmada istediğini yapan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 80-57 galip ayrıldı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:55
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 5
Yorum
Sallama sıkıntı yok nasıl olsa ettiğin küfürlerin görüntüleri TFF tarafından sildirildi.
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Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
Toplam 2
Yorum
fc liverpool keşke Trabzonspor u bu adam satın alsa heryıl şampiyon oluruz chelsie satın almadan sıradan kulüptü şimdi dünya kulübü TS DÜNYA DEVİ OLR.
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3 transferle yarışta varız
Toplam 22
Yorum
tunç fenerbahçeye emre mor değil ronaldoyu getirsen bu aykutla başarı olamyacağını göremeyen at gözlüğü ile bakan insanlar var pes yahu....
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