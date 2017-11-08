Yeni kaptan belli olacak

Sonuç olarak Aykut Kocaman'ın 3 günlük tatili camiada herkesin kendine gelmesini sağladı! Açılan puan farkı kapanır mı kapanmaz mı bilinmez ama bundan sonra farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi biliyorum. Kendini Fenerbahçe formasından daha büyük gören bazı futbolculara da umarım bu iyi bir ders olur. Bugün yarın yeni takım kaptanının ismini de öğrenirsiniz.