'Üzüntü ve duygu yoğunluğu'
Yönetim, Kocaman’ın ‘istifayla’ yorumlanan sözlerine açıklık getirdi...“Hocamız takımın başında, kaybedilmiş hiçbir şey yok” denildi
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir; ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz şampiyonluktur."
Kıyamet kopar!
TEKNİK direktör Yılmaz Vural, istifadan vazgeçirilen Aykut Kocaman'ın durumunu Radyospor'a değerlendirdi: "İstifa etmek gibi bir şey bana nasip olmadı. Aykut Kocaman duygusal davrandı. Bunu basınla paylaşmayabilirdi, istifa etmek istediğini yönetime bildirirdi. Şimdi biraz daha sorunlu olacak. Ne olacak? Sivasspor güçlü bir ekip. Mesela Kadıköy'de berabere kaldınız, o zaman kıyamet kopar. Kocaman, oyuncularla da karşı karşıya geldi. Yine de kalması doğru. Fenerbahçe zırt pırt hoca değiştirmemeli. Kocaman gitmiyorsa, oradan birileri gitmek zorunda. Yoksa ipin ucu kaçabilir."
Mini yorum YILMAZ VURAL
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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