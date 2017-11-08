Yönetim, Kocaman’ın ‘istifayla’ yorumlanan sözlerine açıklık getirdi...“Hocamız takımın başında, kaybedilmiş hiçbir şey yok” denildi

FENERBAHÇE yönetimi, "devam" kararı alan Aykut Kocaman'ın dün takımı ile birlikte idmana çıkması öncesi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, tecrübeli hocanın Osmanlı maçı sonrası "Gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyalleri vermesi değerlendirildi. Özetle şu ifadelere yer verildi: "Maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman, basın önünde birtakım ifadeler kullanmış, bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın teknik direktörü sayın Aykut Kocaman'dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir; ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz şampiyonluktur."



Kıyamet kopar!

TEKNİK direktör Yılmaz Vural, istifadan vazgeçirilen Aykut Kocaman'ın durumunu Radyospor'a değerlendirdi: "İstifa etmek gibi bir şey bana nasip olmadı. Aykut Kocaman duygusal davrandı. Bunu basınla paylaşmayabilirdi, istifa etmek istediğini yönetime bildirirdi. Şimdi biraz daha sorunlu olacak. Ne olacak? Sivasspor güçlü bir ekip. Mesela Kadıköy'de berabere kaldınız, o zaman kıyamet kopar. Kocaman, oyuncularla da karşı karşıya geldi. Yine de kalması doğru. Fenerbahçe zırt pırt hoca değiştirmemeli. Kocaman gitmiyorsa, oradan birileri gitmek zorunda. Yoksa ipin ucu kaçabilir."



Mini yorum YILMAZ VURAL