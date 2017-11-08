 Temelleri zayıf – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Temelleri zayıf

    Temelleri zayıf

    Başkan Yıldırım için ileri sürülen borç ödeme iddiasına kulüpten sert yanıt

    DÜN bir internet sitesinde yer alan yazıda başkan Aziz Yıldırım'ın seçim çalışmaları için toplantı düzenleyip buna kongre üyelerini davet ettiği hatta oy almak için üyelik aidatlarını ödediği iddia edildi. Resmi siteden konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Söz konusu eylemin yalandan ibaret olduğu belirtilen duyuruda "Başkanımız veya kulübümüzün aidat borçlarını ödemesi gibi bir durum mümkün değildir. Bu yalan haber kulübe zarar vermektedir. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bugünden aidat ödemesi yapabilmek ne hukuken ne fiilen mümkün değildir. Söz konusu haberi yapan yazar yalanın bu kadar zayıf temeller üzerine oturmuş olduğunu görmelidir" denildi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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